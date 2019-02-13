Штраф за остановку на автомагистрали вырастет в несколько раз

Чиновники полагают, что остановка автомобиля на скоростной автомагистрали нередко провоцирует аварии. Именно поэтому они собираются значительно ужесточить санкции за подобное нарушение.

Инициаторами этого проекта являются сотрудники Минтранса. В настоящий момент штраф за остановку на трассе с обозначением 5.1 составляет 1 тысячу рублей. Но в ведомстве полагают, что его нужно поднять хотя бы до 3 тысяч рублей.

Согласно действующим правилам, на автомагистралях, предназначенных для скоростного передвижения, запрещено движение велосипедистов, пешеходов и транспорта, который не может двигаться со скоростью более 40 километров в час. Кроме того, на таких участках дорог встречные полосы отгорожены друг о друга и машины имеют право останавливаться только на специально выделенных для этого площадках.

Отметим, что в прошлом году случилось более 4 тысяч ДТП в результате наезда на стоящие автомобили. В этой статистике учитывались данные не только об авариях на трассах, но, тем не менее, статистика шокирует. Ведь в рамках этих происшествий погибло более 500 человек. И в качестве подтверждения эффективности своего предложения в Минтрансе предоставили статистику шестилетней давности. Тогда штраф за остановку на трассах вырос в 10 раз и составил тысячу рублей, после чего в течение нескольких лет существенно сократилось количество наездов на стоящие машины.