Штраф за использование смартфона за рулём увеличится

В настоящий момент водителей, говорящих по телефону, очень редко наказывают, так как по факту доказать это правонарушение очень непросто. В случае, если инспекторам всё-таки удалось зафиксировать разговор, водителю приходится уплачивать штраф размером в 1 500 тысячи рублей.

Несмотря на то, что многие считают это наказание весьма справедливым, представители Государственной Думы полагают, что необходимо увеличить штрафные санкции вплоть до 5 тысяч рублей. При этом, чиновники выступают не только за то, чтобы наказывать водителей, говорящих по телефону, но и за то, что во время управления транспортным средством они выполняют любые другие манипуляции с гаджетами. По мнению экспертов, это значительно снижает уровень концентрации водителя на дороге, ввиду чего автомобиль становится потенциально опасным для других участников движения.

Хотя, правозащитники убеждены, что это не рациональное нововведение, так как, если следовать логике депутатов, водителям нужно запретить и вовсе общаться с пассажирами, которые находятся вместе с ними в салоне. Пока что данная инициатива находится на стадии разработки.