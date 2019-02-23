Серийный Renault Arkana для РФ показали в Бразилии

Новый купеобразный кроссовер от компании Renault, представленный в концепт-версии на автосалоне в Москве (ММАС-2018), дебютировал в серийном исполнении в Бразилии. Речь идет о модели Arkana, пока засекреченной в России, но в будущем намеревающейся стать одной из главных моделей «Рено» в стране.

На днях в Сети появилось патентное изображение этого серийного кроссовера, которое говорит о том, что версия для продаж этой модели не получит серьезных изменений по сравнению с прототипом.

Как и концепт-кар, показанный в прошлом году в Москве, серийный кроссовер сохранит купеобразный облик. Из перемен стоит выделить лишь колеса меньшего размера и более привычные зеркала заднего вида.

Напомним, что в качестве платформы для Renault Arkana выступит модернизированная архитектура B0, на которой базируется новая генерация Renault Duster.

Технические характеристики “Аркана” пока не объявлены. Предполагается, что новинка будет комплектоваться 1,3-литровым турбированным мотором, выдающим 140 лошадиных сил (для российского рынка). Базовым для этой модели выступит 1,6-литровый атмосферный агрегат, которым сегодня оснащаются Renault Duster и Renault Kaptur. В качестве трансмиссии «Аркана» может получить 6-ступенчатую МКПП или бесступенчатый вариатор.

В прошлом году в “Рено” подтвердили, что эта модель встанет на конвейер российского завода.