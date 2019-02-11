Серийный McLaren Senna GTR могут представить 15 февраля

Компания McLaren готовит к дебюту лимитированную серию своего нового суперкара Senna, получившего приставку GTR. Согласно информации, опубликованной изданием The Supercar Blog, презентация этой модели должна состояться уже 15 февраля – якобы такую дату представители концерна из Уокинга огласили покупателям этой модели, оставившим предварительную заявку.

Если данная информация окажется верной, то мы увидим новый суперкар стоимостью 1 миллион 430 тысяч долларов уже на этой неделе. Суммарно будет выпущено 75 единиц этой модели. Все они уже давно распроданы в рамках предварительных заказов.

Отличаться от обычного купе Senna версия GTR, ориентированная исключительно на гонки по треку, будет максимально сниженным весом, отсутствием подушек безопасности и дисплея мультимедийной системы, а также приборной панели. Вместо обычного руля будет установлен гоночный. Сзади автомобиля появится более массивный спойлер, а также широкий агрессивный диффузор, существенно увеличивающий прижимную силу в сравнении со стандартным купе. Мощность суперкара составит 825 лошадиных сил.

Напомним, что официальный дебют концепта трекового суперкара McLaren Senna GTR состоялся в марте прошлого года на автосалоне в Женеве.