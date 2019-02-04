Серийный гиперкар Venom F5 выйдет в 2020 году

Компания Hennessey назвала дату выхода в продажу серийной версии своего нового гиперкара под названием Venom F5. Новинка поступит в продажу в 2020 году.

Напомним, что презентация концепта данной модели, оснащенного 1600-сильной силовой установкой, состоялась в августе 2018 года в Канаде.

Тестовые прототипы нового Venom F5 начнут собирать с июня 2019 года, а в августе на фестивале в Пеббл-Бич будет представлен предсерийный образец гиперкара.

По задумке главы компании Джона Хеннесси, новый Venom F5 должен установить новый рекорд максимальной скорости, разогнавшись до 500 км/ч, что на 42 км/ч быстрее, чем обладатель нынешнего рекорда Koenigsegg Agera RS (458 км/ч).

Гиперкар оснащен 8,5-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 1600 лошадиных сил при 1762 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Презентация серийной версии Venom F5 состоится в начале 2020 года.