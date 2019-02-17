Семиместный минивэн Kia Carnival выйдет в начале 2020 года

Компания Kia анонсировала скорый выход в продажу своего нового минивэна Carnival. Презентация автомобиля состоится в Индии до конца 2019 года, в продажи этой модели стартуют в 2020-м.

Новинка выступит в качестве премиальной альтернативы лидера данного сегмента в стране – Toyota Innova Crysta.

Семиместный Kia Carnival значительно превосходит своего японского конкурента по размерам, а также по оснащению.

На индийском авторынке продавать новый MPV от Kia будут с 2,2-литровым дизельным мотором E-VGT, мощность которого составит 199 лошадиных сил при 441 Нм крутящего момента.