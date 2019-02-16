Секретную новинку «АвтоВАЗа» случайно засняли на видео

В видеоролике, опубликованном на канале программы «Чудо техники» на Youtube, случайно «засветилась» одна из моделей «АвтоВАЗа», которую компания пока держит в секрете от журналистов и общественности.

Машину можно заметить на 11-й минуте во время движения конвейера завода, правда рассмотреть ее не удастся, поскольку «вазовцы» попросили размыть изображение новинки пикселями.

«Пиксели не просто так, потому что только что проехала машина, которую нельзя снимать. Кое-что особенное и интересное. Вам просили не показывать, но скоро вы узнаете что к чему», – сказал репортер передачи «Чудо техники».

Существует большая вероятность, что речь шла о минивэне Lada Van, который «АвтоВАЗ» будет выпускать в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). В будущем этот автомобиль может сменить в модельном ряду Lada Largus.

По неподтвержденным данным, на рынок новый «Лада Вэн» выйдет до 2020 года. В кадр видеосюжета журналистов вполне мог попасть предсерийный экземпляр этой модели.