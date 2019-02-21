Рынок сервисного обслуживания авто возьмут под контроль

Согласно официальной статистике более 60 процентов от общего числа станций техобслуживания в Российской Федерации не несут никакой ответственности за свою деятельность перед законом.

Практически все российские автомобилисты предпочитают обслуживать свои машины в центрах официальных дилеров, однако только в период гарантийного срока. Как правило, он составляет 3 года. Сразу после этого автомобилисты переходят к кустарным рабочим, потому что цены у них значительно привлекательнее. В результате они остаются, по сути, незащищёнными перед законом, так как в случае невыполнения своих обязанностей законным способом воздействовать на владельцев автосервиса сложно.

Кроме того, большое сомнение вызывает квалификация специалистов, которые работают в таких мастерских. И это при том, что сфера обслуживания автомобилей сейчас как нельзя актуальна, так как среднестатистический возраст легковушек в РФ составляет более 13 лет.

2 года назад количество аварий, связанных с неисправными транспортными средствами, выросло почти на 19 процентов. Несмотря на то, что в прошлом году показатель слегка опустился, количество таких ДТП всё равно заставляет задумываться о качестве обслуживания автомобилей.

В профильном ведомстве хотят создать концепцию регулирования сферы сервисного обслуживания и определить роль в этом различных госучреждений. Каждый сотрудник СТО должен получать соответствующее образование, ведь малейшая ошибка в его работе в конце концов может стоить жизни автомобилисту и его пассажирам на дороге.