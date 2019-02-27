Российские студенты показали автомобиль Lada из будущего

Компания “АвтоВАЗ” продолжает сотрудничество с российскими вузами. Предыдущие пару лет “вазовцы” организовали сразу несколько конкурсов на дизайн-проекты футуристичных моделей Lada.

Победителем последнего конкурса стал студент МАМИ (Московского машиностроительного университета) Илья Иванов, получивший возможность пройти полугодовую стажировку с московской дизайн-студии Lada.

Молодой дизайнер сумел лучше остальных 19 участников продемонстрировать видение новой модели “АвтоВАЗа”, которая могла бы стать популярной в будущем.

Теперь перед молодым человеком стоит весьма ответственная задача проявить себя с положительной стороны, что в будущем позволит ему войти в команду дизайнеров «АвтоВАЗа».