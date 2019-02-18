Renault представила обновленный Duster 2019

Компания Renault представила обновленную версию своего популярного кроссовера Duster 2019 модельного года. Из новшеств новинки стоит отметить появление в оснащении новой мультимедийной системы NAV 4.0 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и аудиосистемы Radio Connect с двумя USB-портами.

Кроме того, для нового «Дастер» теперь доступно специальное мобильное приложение R&Go, благодаря которому водитель сможет через смартфон отслеживать нахождение своей машины на парковке, получать информацию о пройденном километраже, времени в пути и количестве топлива, затраченном на поездки.

Также Duster начали оснащать фронтальной подушкой безопасности. При этом обновление кроссовера не затронуло его экстерьер.

В моторную линейку новинки вошли прежние: 1,6-литровый бензиновый двигатель на 114 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП, 2-литровый агрегат на 143 «лошадки» и 1,5-литровый турбодизель на 109 л.с.

Цены на новый «Дастер» пока не объявлены. Ожидается, что обновление поднимет стоимость этой модели примерно на 15 тысяч рублей.

На сегодняшний день стоимость дореформенного Renault Duster составляет в базовой комплектации 699 тысяч рублей.