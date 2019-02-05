Renault обновила хэтчбек Kwid за 246 тысяч рублей

Компания Renault представила в Индии обновленную версию своего ультрабюджетного хэтчбека Kwid. Новинка 2019 модельного года получила расширенный список базового оснащения, но при этом сохранила свой прежний ценник.

Кросс-хэтчбек, как и его предшественник, построен на архитектуре CMF-A альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Длина автомобиля составляет всего 3680 мм.

Обновленный Kwid в базовой комплектации обзавелся системой ABS и подушкой безопасности водителя, а также задними парковочными сенсорами. Кроме того, в салоне автомобиля появилась современная мультимедийная система с камерой заднего вида и поддержкой голосового управления и интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Моторная линейка модели Kwid не изменилась. Автомобиль по-прежнему продают с 3-цилиндровыми бензиновыми атмосферными двигателями рабочим объемом 0,8 и 1-литр. Их мощность составляет 54 и 68 лошадиных сил соответственно. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», а литровый агрегат еще и с «роботом» АМТ. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации Renault Kwid в обновленной версии составляет 266 тысяч 700 рупий или 246 тысяч рублей по актуальному курсу.