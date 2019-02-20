Renault Arkana прошла испытания льдом

Производитель Renault поделился видеозаписью испытаний новой ходовой кроссовера Arkana. На этом мероприятии присутствовали несколько журналистов, которым посчастливилось воочию увидеть всё, на что способна доработанная конструкция автомобиля.

Пока что производитель не спешит оглашать все технические характеристики новой машины, однако с большой вероятностью можно сказать, что она получит систему полного привода, так как авто выполняло невероятные элементы экстремального вождения прямо на льду. Кроме того, есть все основания полагать, что в продажу машина поступит с мотором увеличенной мощности.



Напомним, что впервые модель была показана всеобщему обозрению в рамках Московского автосалона. Однако, на тот момент она выступала в роли прототипа, который внешне был похож на BMW X6. В результате энтузиасты смогли лишь познакомиться с особенностями оформления, а что скрывалась в интерьере так и осталось загадкой.

Сейчас инсайдеры говорят о том, что со стопроцентной достоверностью можно говорить о том, что машина будет построена на сильно видоизменённой платформе В0. Также будет пересмотрена гамма силовых агрегатов и акцент будет сделан именно на турбированных двигателях на бензине.

Старт продаж автомобиля Arkana должен состояться через несколько месяцев, а цены рассекретят несколько позже.