Рассекречены особенности автомобиля Honda с «человеческим лицом»

Компания Honda решила опубликовать реальные фотографии своего электрического хэтчбека раньше старта мотор-шоу в Женеве. Сообщается, что e Prototype ориентирован на рынок Старого Света.

Стоит отметить, что серийная модификация электрокара практически полностью соответствует дизайну прототипа, показанного два года назад. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что новый автомобиль всё-таки выглядит не настолько впечатляюще. Контуры были слегка сглажены, чтобы улучшить аэродинамические характеристики. А ретро-стиль теперь отображается исключительно в светотехнике.

Издалека можно подумать, что данный автомобиль является трёхдверным, однако на самом деле это дизайнерская уловка. Ручки задних дверей изготовлены заподлицо с кузовом и сливаются с чёрной отделкой оконных автомобилей.

Дизайн выдержан в минималистичном стиле, что особенно читается в интерьере. Деревянные полки передней панели сочетаются с пятью крупными экранами, которые располагаются по всей ширине салона. Пока что технические характеристики электрокара держатся в тайне. Известно лишь, что на полном заряде аккумулятора новинка сможет проехать около 200 километров. В основу автомобиля положена платформа для электрокаров, подразумевающая установку плоского аккумулятора.