Раскрыты новые подробности про компакт-кросс Alfa Romeo

Автомобильный производитель Alfa Romeo в рамках Женевского автосалона планирует представить общественности свой новый компакт-кросс. Данный автомобиль скорее всего будет располагаться в ряду ниже Stelvio.

В течение всего времени разработок компания-производитель рьяно следила за тем, чтобы в не было никаких утечек информации. И даже ведущим инсайдерам удалось узнать очень мало. На сегодняшний даже неизвестно, какая именно платформа будет лежать в основе автомобиля. Ходят слухи, что это будет тележка, которая использовалась для укороченного Giorgio заднеприводной модификации. Другие же уверены, что будет использоваться платформа SCCS, но в таком случае автомобиль будет исключительно переднеприводным.

По проверенной информации известно, что новая модель получит только два варианта моторов. В первом случае речь идёт про двухлитровый бензиновый агрегат, а во втором – про гибридную установку. Кроме того, будет предусмотрена возможность управления с помощью автопилота третьего уровня.

Напомним, что сейчас концерн ведёт разработку ещё одного своего кроссовера, который займёт место флагмана и станет прямым конкурентом для Audi Q7.