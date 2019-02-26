Раскрыты новые характеристики компактного Peugeot

Совсем скоро компактный хэтчбек компании Peugeot будет официально представлен на Женевском автосалоне. Сегодня же в сети появились новые подробности о новинке.

Вероятнее всего французский автопроизводитель решил подогреть интерес аудитории, опубликовав очередные снимки автомобиля следующего поколения модели 208. Сообщается, что продажи должны начаться уже в середине осени текущего года.

В основу машины ляжет модульная платформа СМР, которая сможет сочетаться с электрифицированным двигателем. В этом случае отдача установки составит 136 лошадей, а запас хода будет равен 340 километрам. Кроме того, представители компании сообщили, что в автомобиле каждому будет комфортно даже в холодную зиму, так как в салоне будет установлен мощный электрообогреватель, а также встроена система подогрева кресел, и эффективный климат-контроль. С помощью синхронизации со смартфоном подогреть салон авто можно будет ещё до начала поездки.

В линейку силовых агрегатов войдут бензиновые двигатели с объёмом 1.2 литра, которые могут иметь мощность 70, 100 и 130 лошадей. Последние два будут работать с 8-ступенчатой коробкой автомат. Что касается дизеля, то он будет представлен только одним мотором объёмом в полтора литра.