Раскрыта стоимость номеров, которые будут выдавать не в ГИБДД

Монополисты Российской Федерации определились с тарифом за услугу по изготовлению знаков для автомобильной регистрации. Уже был подготовлен соответствующий приказ, который регламентирует максимальную цену.

Как оказалось, за комплект госзнаков нужно будет заплатить не более 2 тысяч рублей. А владельцы мотоциклов, а также транспорта с уменьшенной площадью для закрепления номеров, смогут сэкономить ещё примерно полтысячи рублей. Что касается номеров транзитного типа, то за них нужно будет заплатить всего 200 рублей.

Новая тарификация вступит в силу с начала августа текущего года, именно тогда, когда ГИБДД освободится от обязанности изготавливать госзнаки. Отмечается, что все компании, которым будет разрешено выдавать государственные номера, будут объединены в едином реестре под контролем Министерства внутренних дел.

Независимые эксперты отмечают, что если установленные нормы утвердят, то для самих россиян абсолютно ничего не поменяется. Ведь на данный момент в среднем комплект регистрационных знаков стоит те же 2 тысяч рублей.