Раритетный грузовик УралЗиС-5 продают за 30 тысяч евро

В Европе на продажу выставлен легендарный советский грузовой автомобиль УралЗиС-5, выпущенный в 1944 году. Стоимость этого раритетного автомобиля, пережившего реставрацию 15 лет назад, составляет 30 тысяч евро или 2 миллиона 246 тысяч рублей по актуальному курсу.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, на автомобиль имеются все необходимые документы, несмотря на его возраст.

В рамках реставрации множество деталей грузовика пришлось заменить аналоги, устанавливавшиеся в послевоенные автомобили, поскольку оригинальных запчастей на УралЗиС-5 тех лет практически не осталось.