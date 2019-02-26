Программы «Первый» и «Семейный автомобиль» возвращаются

Сегодня стало известно о том, что так полюбившиеся россиянам программы под названием «Мой первый автомобиль», а также «Семейный автомобиль» снова возвращаются в страну. Льготные предложения будут доступны уже с начала весны текущего года.

Таким образом отечественные покупатели смогут приобретать новые машины с внушительными скидками. Такое решение было принято для того, чтобы продолжать поддерживать отечественный автопром и давать россиянам возможность экономить на транспортных средствах.

По словам профильного ведомства, уже был оговорен бюджет, который будет необходим для реализации данной программы в текущем году. Предположительно, правительство на это собирается потратить около 3 миллиардов рублей. Отметим, что это весьма маленькая сумма, ведь годом ранее на поддержку данных программ было выделено ровно в 3 раза больше, и этого хватило только на то, чтобы удовлетворить спрос в течение нескольких месяцев.

На данный момент представители Министерства не сообщают, какие именно условия будут предложены в социальных программах. Напомним, что в прошлом году все россияне могли получить 10-процентную скидку, если ранее на них не было зарегистрировано ни одного транспортного средства. Кроме того, такая же скидка была доступна для семей с двумя и более детьми. Обязательным условием являлось то, что приобретаемый автомобиль должен был быть изготовлен на территории Федерации.

В текущем году на стимулирование спроса на автомобили Минпромторг собирается потратить 10,5 миллиардов рублей. В эту сумму также будет входить финансирование проектов по лизингу с государственной поддержкой. Напомним, что согласно итогам прошлого года, авторынок в стране вырос почти на 13 процентов.