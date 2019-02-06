Продажи Haval в России в январе выросли почти вдвое

Китайская автомобильная марка Haval нарастила продажи своих автомобилей на российском авторынке в январе практически в два раза. Согласно информации, опубликованной пресс-службой «Хавейл», за первый месяц 2019 года в РФ было реализовано 357 единиц внедорожников компании.

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер H6, продажи которого в январе выросли на 115%. На втором месте по этому показателю идет компактный «паркетник» H2 с приростом объемов реализации на 130 процентов.

Напомним, что на сегодняшний день в линейку компании Haval в России входят четыре кроссовера и внедорожника. Это модели H2, H6, H6 Coupe и H9.

Ранее в этом месяце Daily-Motor.Ru сообщал о том, что в скором времени модельная линейка Haval в РФ пополнится новой моделью – кроссовером F7, который будут собирать в Тульской области уже с весны этого года.