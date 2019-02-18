Приложение для жалоб на водителей «испытывает» проблемы из-за нового закона

В случае, если законопроект о так называемых Народных инспекторах будет утвержден, столичные жители, а также граждане Татарстана смогут пользоваться специальными мобильными приложениями для оформления жалоб на нарушителей ПДД.

Стало известно о том, что данный законопроект отправился на доработку. Отметим, что он был создан ещё несколько лет назад, однако пользоваться им могут только те россияне, которые официально зарегистрированы на портале государственных услуг. На сегодняшний день их насчитывается более 65 миллионов человек.

Чтобы подтвердить своё обращение, необходимо прикрепить к жалобе фотографию или видеоролик, который в дальнейшем будет проанализирован представителями ГИБДД. На основании этого будет вынесено решение о необходимости наложения штрафа и составления протокола. По сути, данная процедура идентична той, которая проводится при обработке информации с камер видеонаблюдения.

На разработку сервиса несколько лет назад потратили около 3 миллиардов рублей. В Москве и Татарстане приложение работает уже достаточно давно. И, согласно статистике, чаще всего с помощью него ответственные россияне жалуются на автомобилистов, которые паркуются в неположенном месте, например, на газонах или же не пропускают пешеходов на переходе. Однако, в соответствии с новыми нормами, данные нарушения могут не войти в перечень, который можно фиксировать на смартфонах.

Кроме того, в нынешней редакции законопроекта говорится исключительно о видеосъемке, таким образом подтверждать нарушение фотографиями не будет возможно. Все указанные «минусы» законопроекта должны быть исправлены уже ко второму чтению.