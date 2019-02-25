Представлена мощная версия кроссовера Volkswagen T-ROC

Компания Volkswagen представила мощную версию своего нового кроссовера T-ROC с литерой «R». Заряженная модификация этого компактного «паркетника» была показана пресс-службой немецкого автогиганта на официальных изображениях, появившихся в Сети сегодня утром.

«Горячий» T-ROC R укомплектуют 2-литровым турбированным мотором с отдачей в 301 лошадиную силу при 400 Нм вращающего момента. Связку двигателю составит 7-диапазонный «робот» DSG. Привод – фирменный полный 4Motion. С места до первой «сотни» кроссовер будет разгоняться за 4,9-секунды, а его максимальная скорость составит 250 километров в час.

От стандартного T-ROC модификация с литерой R отличается видоизмененной радиаторной решеткой, модернизированным передним бампером с большим воздухозаборником, а также массивным спойлером и задним диффузором с четырьмя патрубками выхлопа.

Технически разница между T-ROC R и стандартной моделью будет заключаться в перенастроенной адаптивной подвеске, улучшенных тормозных механизмах, ставших крупнее, а также тонированных 19-дюймовых легкосплавных колесных дисках, обутых в спортивные низкопрофильные покрышки.

Официальный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне в марте (Geneva Motor Show-2019).