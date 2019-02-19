Представлен «заряженный» Ford Focus ST нового поколения

Компания Ford представила новую генерацию своего «заряженного» хэтчбека и универсала Focus ST. Автомобиль выйдет на европейский авторынок летом 2019 года.

Как и новое поколение «Фокус» модификация ST разработана на архитектуре C2 с облегченной и более жесткой конструкцией.

Приводит в движение автомобиль 2,3-литровый турбированный агрегат EcoBoost, выдающий 280 лошадиных сил мощности. Кроме него для хэтчбека Focus ST доступен вариант с 2-литровым турбодизелем EcoBlue мощностью 190 «лошадей». В качестве трансмиссий для покупателей этой модели в Европе предложат 6-ступенчатую «механику» или 7-диапазонный «автомат». Для дизельной версии будет доступна исключительно МКПП.

«Горячий» Focus ST обзавелся обновленным аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой и другими колесными дисками.

В салоне автомобиля установлены кресла Recaro, спортивное рулевое колесо и алюминиевый селектор переключения передач.