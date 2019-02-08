Представлен Volkswagen Jetta нового поколения

Состоялась премьера новой генерации автомобиля Volkswagen Jetta. Сообщается, что новинка должна поступить в продажу уже весной этого года. Хотя, до отечественного рынка авто всё-таки не доберётся.

Актуальная версия поступила в продажу в Америке в прошлом году. Она оснащается мотором объёмом в 1.4 литра с отдачей в 150 лошадиных сил. Он работает с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Её альтернативой выступает коробка механического типа на 6 ступеней.



Новая же генерация получит более мощный двухлитровый силовой агрегат, отдача которого составит 230 лошадиных сил. Двигатель будет работать только с механической коробкой на 7 ступеней, но с системой двойного сцепления. Пока что производитель умалчивает динамические характеристики новинки.

В базовую комплектацию войдёт цифровая приборная доска, панорамная крышка, система вентиляции передних кресел. Интерьер дополняет яркая красная прострочка и декоративные элементы этого же цвета. Внешне новинку можно отличить от прошлой версии по модифицированным бамперам, двойным патрубкам системы выхлопа и восемнадцатидюймовым дискам. Цена на авто пока держится в тайне.