Представлен обновлённый лимузин Genesis G90 L

Сегодня люксовый суббренд компании Hyundai провёл презентацию обновлённого лимузина модели G9 L.

Напомним, что стандартная четырёхдверка от Genesis начала продаваться в Корее всего 3 месяца назад. Изюминкой авто стало внешнее оформление, включая радиаторную решетку с бамперами, которые достались машине от представленных ранее концептуальных моделей. Теперь же обновления принесут автомобилю не только новые дизайнерские изыски, но и название G90, такое же, как и на рынке Америки и России.

Шикарная модель отличается от обычной версии хромированной плашкой на решётке радиатора. Кроме того, в районе средней стойки располагается достаточно широкая вставка. Салон выглядит просто шикарно. На заднем ряду расположены два отдельно стоящих кресла с возможностью индивидуальных настроек. Доступен климат контроль на четыре зоны, а на спинках передних кресел прикреплены планшеты.

Под капотом шикарного лимузина будет располагаться пятилитровый атмосферник с мощностью в 425 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. Доступна система полного привода. Завершают изысканный стиль лимузина девятнадцатидюймовые диски.

Продажи лимузина уже стартовали по цене от 9 миллионов 121 тысяч рублей. До России автомобиль доберётся до конца текущего года, несмотря на то, что дорестайлинговая модификация пользовалась в стране небольшим спросом. Так, в прошлом году всего 20 россиян приобрели модели G90.