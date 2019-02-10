Представлен концепт Toyota Supra TRD

Компания Toyota официально представила концепт GR Supra Performance Line Concept TRD от придворного ателье Toyota Racing Development.

Новинка спроектирована на основе серийной версии возрожденной «Тойота Супра», представленной три недели назад.

В начале февраля редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала тизер этой модели. От серийного спорткара концепт от TRD отличается улучшенным и облегченным аэрообвесом. При этом техническая сторона автомобиля осталась без изменений за исключением перенастроенной подвески и установки специальных 19-дюймовых колесных дисков.

Ожидается, что в продаже Supra с тюнингом от Toyota Racing Development поступит в конце года.