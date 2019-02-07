Праворульные машины в России опять начинают притеснять

Стало известно о том, что, начиная с 1 июля текущего года все транспортные средства, имеющие правый руль и ввезённые на территорию Российской Федерации, необходимо будет сертифицировать. Для этого будет проводиться лабораторный осмотр.

Таким образом, каждому владельцу праворульной машины придётся отправлять её в специализированную лабораторию, чтобы осуществить проверку и получить сертификат. Однако, это решение грозит новыми проблемами для автомобилистов. Ведь только в Приморском крае на данный момент действует только одна лаборатория, которая имеет должную аккредитацию для проведения государственного осмотра. И это однозначно приведёт к образованию огромных очередей.

Более того, ездить на праворульной машине до получения сертификата будет запрещено. Соответственно, её нужно будет доставлять в лабораторию с помощью эвакуатора, оплачивая его услуги. И только после осмотра на авто будет выдаваться ПТС.

Напомним, что сейчас представители лаборатории могут сами выезжать на осмотр легковушек. Однако, если эту норму запретят, получить ПТС для праворульной машины будет проблематично. Ведь средняя пропускная способность лаборатории не превышает 50 автомобилей в день.