Появились подробности о новом кроссовере Datsun для России

Компания Datsun анонсировала расширение своего модельного ряда в России кроссовером еще в прошлом году, однако информации о новинке практически не было. Предполагалось, что новинка будет спроектирована на платформе B0, на которой построен Renault Duster.

Теперь же стало более понятно, о какой модели идет речь. Ожидается, что новый кроссовер Datsun для РФ будет представлять собой локализованную для нашей страны версию «паркетника» Nissan Kicks.

В январе Daily-Motor.Ru уже писал о том, что на рынок Индии вышла бюджетная версия этого кросса, которая спроектирована на базе B0, а не на архитектуре Nissan Juke, как это сделано в Kicks для Европы.

В арсенал базовой версии нового кроссовера Datsun, фактически представляющего собой удешевленный Nissan Kicks, войдут: климат-контроль, две подушки безопасности, системы ABS+EBD, штатная аудиосистема, задние парктроники, светодиодные ДХО и 16-дюймовые колеса.

Моторная линейка кроссовера будет ограничена двумя двигателями – бензиновым 1,5-литровым агрегатом на 106 лошадиных сил и 1,5-литровым «дизелем» на 110 «скакунов», правда не исключено, что в России предложат другие агрегаты.

В качестве трансмиссий будут доступны 5-или 6-ступенчатая механика на выбор покупателей.