Появились первые данные про автономный Seat

Компания Seat привезёт на всемирный конгресс свою новую концептуальную версию беспилотного автомобиля. Сообщается, что машина поддерживает работу мобильной связи пятого поколения. А в сети уже был опубликован тизер.

Данный беспилотник олицетворяет первый этап сотрудничества автопроизводителя и IT компаний в рамках проекта 5G Barcelona. Таким образом фирмам удалось проверить коммуникации на практике и показать свои достижения общественности. Однако, о сроках старта глобального развёртывания систем нового поколения пока что не сообщается.

Напомним, что менее, чем через год автопроизводитель приступит к выпуску своего первого розеточного автомобиля. Электрокар будет построен на базе тележки МЕВ. По заверению разработчиков, покупатели могут рассчитывать на комплектацию системой автопилота второго уровня.