Появились новые подробности про электрокар бренда Geely

Китайский автопроизводитель продолжает растягивать интригу вокруг ожидаемого электрокара. Полноценная премьера должна состояться уже в ближайшее время, но пока компания даже не назвала коммерческое название розеточного авто.

В конце прошлого года общественность впервые увидела официальные изображения экологической четырёхдверки. Внешне автомобиль выполнен в принципиально новом стиле, несвойственном компании Geely. Передняя часть кузова подчёркнута узкой светодиодной оптикой, а также решёткой радиатора, искусно имитирующей настоящую.

Благодаря работе фотошпионов удалось в деталях рассмотреть особенности салона машины. Как оказалось, интерьер в электрифицированном авто будет выполнен в стиле Tesla Model 3, и будет отличаться практически полным отсутствием физических кнопок. В центре передней панели будет располагаться крупный широкоформатный экран для управления системой мультимедиа. А ещё один дисплей будет выполнять роль приборной доски.

Пока что китайцы не предоставили никакой информации о габаритах и технических характеристиках версии. Сообщается лишь то, что в продажу новинка должна поступить уже в третьем квартале текущего года, а цены будут однозначно ниже, чем у легендарных электрокаров и Илона Маска.