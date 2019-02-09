Полноприводная «Волга» 4х4 – ГАЗ-24-95

Уникальная советская машина ГАЗ-24-95 «Волга» представляет собой еще один уникальный автомобиль, который так и не добрался до конвейера, хотя имел неплохие перспективы для этого.

В 1974 году с конвейера Горьковского автозавода сошло пять опытных экземпляров этого полноприводного внедорожника, разработанных по приказу обкома КПСС на базе обычной 24-й «Волги». Опытные автомобили внедорожной «Волги» оснащались узлами и агрегатами от УАЗ-469 и отличались отсутствием рамы. По задумке авторов, машина должна была иметь показатели проходимости не хуже, чем у «уазика».

Под капот полноприводного внедорожного 5-местного седана инженеры ГАЗ установили 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор с отдачей в 95 лошадиных сил. Максимальная скорость серийной модели должна была составлять 140 километров в час.

Один из опытных образцов ГАЗ-24-95, обутых во внедорожные покрышки, достался Л.И. Брежневу, на котором он ездил на охоту. Остальные машины были отправлены на тесты военными и милиции.

К сожалению, до серийной сборки внедорожной «Волги» 4х4 так и не дошло. Проблемой этого проекта было то, что конструкция опытных машин оказалась слишком сложной и дорогостоящей. Завод опасался, что спрос на эту модель будет крайне низок, поэтому так и не дал «зеленый свет» данной модели.

На сегодняшний день сохранилось всего несколько «живых» экземпляров этой уникальной машины, один из которых сейчас находится в музее «ГАЗа».