Polestar представила конкурента Tesla Model 3

Шведская компания Polestar показала на официальных фото свою новую модель – электрический фастбэк Polestar 2.

Новинка позиционируется как конкурента самой бюджетной модели в линейке американской Tesla – Model 3.

Стоимость автомобиля составит 40 тысяч евро, однако приобрести машину в базовой версии в течение первого года не получится. Для покупателей пока будет доступна максимальная версия Launch Edition, стоимость которой составляет 60 тысяч евро или 4 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу, пишет издание 110km.ru.

Фастбэк Polestar 2 спроектирован на платформе Volvo CMA. Машина укомплектована двумя электрическими моторами по одному на каждую ось. Суммарная отдача силовой установки составляет более 400 лошадиных сил при 600 Нм пикового крутящего момента. С места до первой «сотни» шведский аналог «Тесла» разгоняется быстрее пяти секунд. Запас хода электрокара равен 500 км.

Полноценная презентация новинки состоится на Женевском автосалоне 2019 года 5 марта. Первыми рынками для данной модели станут: Китай, США, Канада, Бельгия, Норвегия, Германия, Швеция и Великобритания.