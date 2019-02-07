Покинувшая рынок РФ Audi получила обновление

Немецкий автопроизводитель представил рестайлинговые автомобили модели Audi ТТ RS. Машины получили обновлённый дизайн.

Отметим, что впервые рестайлинговую ТТ фирма показала её полгода назад. Теперь же обновилась и версия RS, хотя до сих пор остаётся непонятным, почему именно между модификациями сделали такой перерыв. Тем более, что авто практически не изменилось.

От прошлой версии новинку отличают лишь увеличенные габариты воздухозаборников на переднем бампере, а также антикрыло обновлённого типа, и некоторые декоративные элементы чёрного цвета. Кроме того, теперь в цветовой гамме будут доступные несколько новых оттенков, а также изменился дизайн дисков. Некоторые изменения произошли в оптике.

В интерьере и вовсе ничего менять не стали. Разве что, теперь покупатель сможет приобрести авто с синими или же красными декоративными вставками в салоне. На передней панели будет красоваться виртуальная приборная доска, а также современная система мультимедиа.

Технические характеристики модели остались прежними. Под капотом может работать мотор объёмом в 2.5 литра с отдачей в 400 лошадиных сил, который сочетается с коробкой передач на 7 ступеней. За дополнительную плату можно оборудовать машину спортивной подвеской.

На внутреннем рынке производителя родстер в новом облике будет продаваться по цене от 70 тысяч 500 евро. А вот на российский рынок модель возвращаться не планирует, так как на неё был зафиксирован мизерный спрос