Под маркой Cupra выйдет самостоятельный кроссовер

Компания Seat отделила от себя бренд Cupra около года назад, но за это время в линейке новой марки не появилось множества моделей. На сегодняшний день «Купра» имеет в своем арсенале лишь компактный кроссовер Cupra Ateca с турбированным мотором на 300 лошадиных сил.

Но в ближайшее время линейка Cupra будет расширена. Речь идет о модели, которая не будет иметь аналога в гамме головной Seat. В Сети опубликован первый тизер новинки, дебют концепт-версии которой состоится уже 22 февраля, а полноценная презентация запланирована на Женевский автосалон 2019 года (Geneva Motor Show) в марте.

По информации, полученной от представителей Cupra, новая модель будет представлять собой некий симбиоз спорткара и кроссовера. Другой информации о новинке пока нет.