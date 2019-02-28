Пикап Lada Vesta. Есть ли право на жизнь?

Независимые дизайнеры выложили в Сеть рендер несуществующей модели «АвтоВАЗа» – пикапа, созданного на базе Lada Vesta.

Несмотря на то, что данное семейство продолжает развиваться и пополняться новыми версиями, вероятность появления такой модели в линейке «Лада» невелика.

Дело в том, что на «АвтоВАЗе» уверены – спроса на такой автомобиль вряд ли будет достаточно для того, чтобы сделать его по крайней мере безубыточным, и в этом они правы. В России автомобили в кузове пикап имеют крайне низкие показатели продаж. За минувший год рыночная доля таких машин не дотянулась даже до 1 процента от всего авторынка страны, а в январе 2019-го и вовсе составила 0,5%.

Кроме того, в линейке коммерческого подразделения «АвтоВАЗа» – «ВИС-Авто» – уже есть похожая модель, но на базе «Гранты», которая в любом случае выходит дешевле, чем возможный пикап на базе «Весты».

Тем не менее, нельзя не признать, что представленный на рендере пикап Vesta в случае выхода в продажу выглядел бы весьма эффектно и по дизайну ничем не уступал бы своим зарубежным конкурентам.