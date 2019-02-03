Пикап Isuzu D-Max подорожал в России

Компания Isuzu в январе 2019 года увеличила цены на большинство комплектаций своего пикапа D-Max на российском авторынке. Рост цен на данную модель составил от 34 до 40 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной проектом «Цена Авто», стоимость базовой комплектации D-Max 2019 года выпуска в январе увеличилась на 36 тысяч рублей и теперь составляет 2 миллиона 35 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 2 миллиона 499 тысяч рублей, что на 34 тысячи рублей дороже, чем она стоила раньше.

Пикапы 2018 модельного года из шести комплектаций подорожали в двух. Речь идет о версии Aqua прибавившей 35 тысяч рублей – до 1 миллиона 930 тысяч рублей и модификации Enegry, выросшей в цене на 40 тысяч рублей – до 2 миллионов 335 тысяч рублей.

Напомним, что полноприводный пикап Isuzu D-Max поставляют в Россию с безальтернативным дизельным мотором на 163 лошадиные силы. В конце 2018 года стало известно о планах «Исузу» вывести на рынок версии с 3-литровым бензиновым мотором. Появиться в продаже она должна уже к весне этого года.