Первый электрокар от Cadillac выйдет через 3 года

Американская автомобильная марка Cadillac, входящая в концерн General Motors, назвала предварительную дату старта продаж своего первого электрокара. Произойдет это не раньше, чем через три года.

Напомним, что в настоящее время инженеры Cadillac активно работают над созданием специализируемой платформы BEV, которая ляжет в основу будущих электромобилей марки. Новая «тележка» подойдет для моделей с различными размерами и типами кузова, а также наличия полного заднего или переднего привода.

Ожидается, что в качестве конкурента первого электрокара Cadillac выступит одна из моделей Tesla.