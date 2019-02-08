Отзыв владельца универсала Лада Веста SW Cross (2018): Не хуже старого Сида

Всем добрый день. Решился оставить отзыв о своем авто, который, надеюсь, поможет кому-то определиться с выбором. До этого владел универсалом Киа Сид на «автомате» с движком на 121 л.с. Машина была 08 года, но я всегда мечтал взять новье, чтобы запах нового автомобиля и тому подобное. Как говорится, кто знает, тот поймет.

Собственно, это и заставило меня пройти муки выбора. Так как Сид устраивал как семейный авто меня почти на 100% было принято решение искать универсал, но в то же время хотелось бы клиренс повыше, а не шоркать зимой по колее и царапать бампера при парковках о бордюры. Посмотрев, сколько сейчас стоит новый «Сид», офигел и начал рыться в более бюджетных предложениях.

После долгих раздумий отправился в автосалон в Барнауле и заказал Весту SW Cross – комплектация 1.8 MT Luxe Prestige. Намеренно на механике, до этого начитавшись о работе вазовского робота.

Машина понравилась всем, особенно дизайном. Чего стоят только 17-дюймовые колеса на низкопрофильной резине – смотрятся классно. Комплектация “максималка”, что сказать.

Несмотря на рекомендацию разработчиков заливать бензин не ниже 92-го забрав машину сразу залил полный бак 95-го, прокатав который средний расход составил 12 литров на 100. Сид для сравнения “жрал” с прогревами зимой в городе 12.

По уровню комфорта не отличается от Сида, едет мягко, но уже есть какие-то постукивания в подвеске. Пока не знаю, что там стучит, но планирую на неделе заехать к дилеру, пусть смотрят что-там. Предполагаю, что стабы.

Мужики, высокий клиренс – это круто. Там, где постоянно цеплялся днищем теперь пролетаю на ура, да и перед ямами теперь не бью со страха по тормозам, боясь пробить картер.

Машина очень теплая, была морозная неделя, но Веста заводилась без проблем и быстро грелась. Удобный обогрев лобаша в этом конечно дополнительно помогает. Эргономика не самая идеальная, но и плохой не назвать. Чего стоит наличие розетки в багажнике. Почти все что нужно под рукой. Аналогичное можно сказать и о шумке. Шум шипов слышно в салоне, но то же самое было и в Сиде. Свет на четверку из пяти.

По движку скажу, мне, честно говоря, нехватает этих 122 “сил”, у Сида была 121, но ехал он бодрее, хоть и на “автомате” был, но списываю слабоватую динамику на обкатку.

Подытожив хочу сказать, что не пожалел, что остановил выбор на Весте Кросс. По сравнению со стареньким “Сидом” Vesta SW Cross не проигрывает, но, думаю, сильно уступает новому. Но учитывая разницу в цене между новой Vesta SW Cross и новым Сидом выбор, по крайней мере для меня, был очевиден.

Автомобиль: Lada Vesta SW Cross

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 1968 км

Тип двигателя: бензин

Объем двигателя: 1,8

Мощность двигателя: 122 л.с.

Тип трансмиссии: механика

Автор: Сергей