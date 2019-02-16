Отзыв владельца Lada Granta (2018): Уже раздражает этот вой коробки

В общем приобрел на свою голову Гранту. Наскрести удалось только на базу, так что речь пойдет именно о ней. До этого передвигался в основном на рабочем Chevrolet Aveo, собственной машины не было.

Что можно сказать о Granta, по крайней мере о ее базовой комплектации, на которую я клюнул и пожалел.

Отвратительный свет фар, совершенно ничего не видно, еду по дороге как будто с двумя включенными фонариками вместо оптики. Ну как так?

По двигателю – он не едет. От слова «совсем». Плюс недавно узнал, что натяжка ремня генератора не регулируется, а у меня уже слышен свист ролика ГРМ.

Коробка – воет, причем почти на всех передачах. Этот вой если честно меня уже начинает потихоньку раздражать.

Шумка – ее тут нет, но это не стало сюрпризом.

Расход: сейчас 12 литров с прогревами. Думаю многовато, учитывая, что она еще и не едет.

Из плюсов: подвеска кушает любые ямы на ура. Высокая и короткая – по нашим убитым дорогам самое то, чтобы не пробить картер. Относительно большой багажник для размеров машины. Наличие подушки безопасности (водительская).

Выглядит неплохо по сравнению с предыдущей Грантой, но зад как был уродливым, так и остался.

В общем, думаю докатаюсь на ней до лета и буду скидывать. Жалею, что не стал пытаться искать что-то на вторичке. За эти деньги мог бы взять тот же Солярис и ездил бы себе спокойно, не мотая нервы.

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Автомобиль: Lada Granta

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 11932 км

Объем двигателя: 1,6-литра

Мощность двигателя: 87 л.с.

Тип трансмиссии: механика

Тип кузова: седан

Автор: Михаил