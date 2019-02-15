Особенности Opel Corsa и шансы на то, что машина доедет до РФ

Сообщается, что Opel Corsa, для создания которого используется новая тележка PSA, вполне может стать доступным для отечественного покупателя.

Напомним, что для новой модели Opel изначально использовалась платформа от General Motors. Однако, в скором времени разработчики решили отказаться от этой идеи, так как в некоторых странах пришлось бы оформлять достаточно сложный пакет документов, а также оплачивать налог на лицензию. Было решено обратиться к тележке, которая использовалась в Citroen C3, чтобы значительно сэкономить затраты на производстве, и получить наибольшую выгоду.

Сегодня новинка проходит тестирование на дороге в кузове серийного типа. Машина покрыта плотным слоем камуфляжа, однако экспертам всё-таки удалось рассмотреть некоторую схожесть с автомобилем GT X, который был показан в прошлом году.

Несмотря на переход на новую тележку, сохранились прежние габариты, а под капотом теперь «трудится» мотор объемом в 1.2 литра с тремя цилиндрами. Кроме того, концерт сообщил о том, что в линейке будет доступна и электрифицированная версия.

Премьера состоится уже в этом году, а розеточная машина вероятнее всего дебютирует не раньше следующего.