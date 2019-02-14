Особенности новой Toyota Corolla

Не так давно стали известны подробности обновлённого автомобиля Toyota Corolla, который теперь производится на базе платформы GA-C. Сообщается, что на рынке России новинка будет выпускаться с агрегатом на 1. 6 литра мощностью в 122 лошадиные силы.

Разработчики рассказали, что, используя новую платформу, им удалось в среднем понизить центр тяжести на 10 миллиметров. Автомобиль стал на 30 миллиметров ниже, хотя габариты колёсной базы остались прежними. Эксперты же отмечают, что новые характеристики повысили степень управляемости, благодаря чему манёвры выполняются более плавно.

Кроме того, в оснащении появились новые опции, включая двухзонный климат-контроль, проекционный экран, а также семидюймовый тачскрин для управления системой мультимедиа. Расширен и список ассистентов для автомобилиста. Появился круиз-контроль, датчик усталости водителя, система экстренного торможения и прочее. Стоимость в среднем выросла на 27 тысяч рублей.