Особенности нового пикапа Toyota Tacoma

В Чикаго стартовал автосалон, в рамках которого состоялась премьера нового грузовика фирмы Toyota. Машина получила улучшенный внешний вид, а также доработанный список оборудования.

В настоящий момент пикап Tacoma на рынке Америки занимает лидирующие позиции в течение многих лет. В прошлом год грузовики были реализованы в количестве более 245 тысяч экземпляров и чистый прирост составил 24 процента. Несмотря на то, что конкуренты машины остаются далеко позади, фирма всё-таки решила выпустить обновлённую версию, чтобы завоевать ещё большую аудиторию.

Справедливости ради стоит отметить, что модернизация на этот раз оказалась очень скромной. Внешне новинку отличает лишь иная решётка радиатора, а также обновлённый дизайн дисков. В топовой версии предусмотрена диодная оптика и камеры кругового обзора.

В интерьере появилась новая система мультимедиа с увеличенным до 7 дюймов тачскрином. Комплекс безопасности пополнил круиз-контроль, система автоматического переключения фар и прочие полезные функции.

Старт продаж назначен на это лето, цены пока держатся в тайне. Моторная гамма останется прежней (двигатели на 2.7 и 3.5 литра с отдачей в 161 и 282 лошадиные силы).