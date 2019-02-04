Опубликованы рендеры «заряженного» Renault Clio RS

Новая, пятая по счету генерация модели Renault Clio будет представлена этой весной, поэтому появление ее «заряженной» модификации с индексом RS можно ожидать до конца года.

На днях в Сети появились неофициальные рендеры Сlio RS, выполненные дизайнерами венгерской студии X-Tomi Design.

Судя по изображениям, “горячая” версия нового Clio получит более агрессивный аэрообвес, модернизированную радиаторную решетку с подсвечивающейся аббревиатурой RS, а также большие легкосплавные колеса.

В целом же, ожидается, что новое поколение Renault Clio позаимствует основные черты дизайна у модели Megane, а модернизация этой модели в версии RS пойдет по тому же пути, что и Megane RS.

Технические характеристики нового Clio RS пока неизвестны, но по последним слухам, под его капотом будет работать 1,8-литровый турбированный мотор на 296 лошадиных сил.