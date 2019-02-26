Опубликованы первые фото кроссовера на базе Ford Fiesta

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о намерениях компании Ford выпустить новый кроссовер, который займет в модельном ряду американской марки место провального EcoSport. В качестве платформы для новинки должна была выступить архитектура Ford Fiesta. На днях в Сети появились первые шпионские фотографии прототипа, свидетельствующие о том, что тесты новинки уже начались.

Предполагается, что новый Fiesta SUV будет избавлен от всех недостатков EcoSport, так и не ставшей бестселлером ни в России, ни в Европе. Автомобиль планируется сделать практичным – с большим клиренсом, массивными колесами и рейлингами на крыше. Позиционироваться новинка будет как конкурент Hyundai Creta и Kia Sportage.

По неофициальной информации, в моторную линейку кроссовера на базе «Фиеста» войдут 1-литровый турбированный EcoBoost, 1,5-литровый турбоагрегат и один “атмосферник” для базовой версии. Связку двигателям составит 6-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”. Система полного привода будет доступна только в максимальных комплектациях либо в качестве опции.