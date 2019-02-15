Опубликовано первое фото салона нового Land Rover Defender

В Сети частично рассекречен салон нового поколения внедорожника Land Rover Defender, серийная сборка которого должна стартовать в начале 2020 года.

Фотографию интерьера автомобиля выложил в Twitter пользователь этой социальной сети по имени Robert Charles.

Судя по снимку, в салоне нового «Дефендера» будет полностью изменена архитектура передней панели, а также появится цифровая «приборка», электронный селектор трансмиссии и дисплей мультимедийной системы.

Напомним, что новое поколение Land Rover Defender активно тестируется в прототип-версии. Сборкой внедорожника должно заняться предприятие в Словакии (город Нитра).

В продажу автомобиль поступит не раньше 2020 года. Никакой информации о техническом оснащении новинки пока нет.