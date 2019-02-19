Опубликовано новое фото Lada Vesta Sport для полиции

Сообщество в социальной сети Instagram под названием lada_vesta_club опубликовало новое фото седана Lada Vesta Sport, предназначенного для полиции. Машину сфотографировали на эвакуаторе в Москве.

В описании к фотографии автор поста написал: «От ДПС теперь не уйдет ни один нарушитель».

Напомним, что 4-дверка Vesta Sport комплектуется 1,8-литровым бензиновым мотором, выдающим 145 лошадиных сил при 187 Нм. Максимальная скорость автомобиля составляет 198 километров в час, а с места до первой «сотни» седан разгоняется за 9,6-секунды.



Официальные продажи этой модели стартовали на российском авторынке 31 января. Автомобиль стал первым за всю историю «АвтоВАЗа», разменявшим ценник в 1 миллион рублей. За базовую комплектацию «Веста Спорт» просят 1 миллион 9 тысяч 900 рублей, в то время как максимальная модификация оценена в 1 миллион 45 тысяч 900 рублей.