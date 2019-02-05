Опубликован видеотизер нового VW Jetta GLI

Пресс-служба компании Volkswagen опубликовала официальный видеотизер своего нового автомобиля – Jetta GLI, дебют которого состоится на этой неделе на автосалоне в Чикаго (Chicago Auto Show-2019).

Появление этой модели было анонсировано еще в октябре 2017 года, однако дебют этого спортивного седана до сих пор откладывался.

Выложенный в Сеть видеотизер новинки демонстрирует радиаторную решетку с красной полосой и сотовой структурой. Кроме того, можно заметить, что Volkswagen избавился от хромированных акцентов, которые имеет обычная Jetta в пользу черного глянца.

По предварительной информации, приводить в движение Jetta GLI будет 2-литровый бензиновый турбированный мотор на 220 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента. В качестве вариантов трансмиссий значатся 6-диапазонная «механика» и 7-скоростной «робот» DSG.

Задняя подвеска в новинке стала полностью независимой, а тормозные механизмы более мощными и крупными.