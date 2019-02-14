Опубликован скетч дизайна нового кроссовера Volkswagen T-ROC R

Компания Volkswagen постепенно начинает приоткрывать занавесу относительно своей новой модели – заряженного кроссовера T-ROC R. В начале февраля Daily-Motor.Ru уже сообщал о том, что немцы вывели свою новинку на первые тестовые испытания на автодром «Нюрбургринг», а сегодня пресс-служба Volkswagen опубликовала новый скетч дизайна своего «заряженного» паркетника. Официальная презентация новинки состоится уже совсем скоро – в марте на Женевском автосалоне (Geneva Motor Show-2019).

Предполагается, что под капотом нового T-ROC R будет установлен 2-литровый бензиновый мотор, выдающий порядка 300 лошадиных сил мощности при 400 Нм пикового крутящего момента. Связку двигателю составит 6-ступенчатая механическая трансмиссия, а также 7-диапазонный «робот» DSG.