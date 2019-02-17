Опубликован рендер универсала Renault Clio Grandtour 2020

Дизайнеры венгерского независимого ателье X-Tomi Design решили показать, как могла бы выглядеть версия нового поколения Renault Clio в кузове универсал.

Несмотря на то, что в «Рено» пока не опровергли слухи о создании этой модели, вероятность того, что она увидит свет, очень мала, поскольку универсал может создать для компании ненужную внутреннюю конкуренцию с моделью Captur.

Тем не менее, по мнению независимых дизайнеров, новый Clio Grandtour 2020 в случае своего выхода на европейский рынок получил бы определённое сходство с новым Megane.

В моторную линейку новинки могли бы войти: 1,3-литровый турбомотор совместной разработки Renault и Mercedes.