Опубликован рендер нового электрокара Smart

На просторах Сети появился неофициальный рендер возможной новой модели компании Smart. Рисунок электромобиля под названием EQ4 был опубликован дизайнером Робертом Ханом в его профиле на сайте Behance.

По мнению автора данного рендера, новая модель могла бы дать компании Smart второе дыхание на фоне слухов о ее возможном уходе с рынков после прекращения сотрудничества с Renault. В качестве конкурента нового EQ4 выступила бы Tesla Model 3.

По задумке дизайнера, новинка Smart оснащена большой аккумуляторной батареей, позволяющей обеспечить электромобилю запас хода до 500 километров. С места до первой «сотни» она будет способна разгоняться за 3,9-секунды.

Несмотря на статус компактного городского автомобиля электрокар в случае его появления в продаже мог бы вмещать до пяти человек с багажом.