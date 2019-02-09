Opel показала оптику нового поколения Corsa

Компания Opel начала подогревать интерес к новому поколению компактного хэтчбека Corsa, который должен выйти в 2019 году, опубликовав первый тизер этой модели.

На выложенном в Сети изображении можно увидеть оптику новой «Корсы», которая, судя по снимку, будет светодиодной и матричной, но, вероятно, только в топовой комплектации. Аналогичные фары головного света дебютировали в 2015 году на новой генерации модели Opel Astra, а затем появились на флагмане Insignia.

Новое поколение Opel Corsa построено на платформе CMP. В моторную гамму хэтчбека должны войти 1,2-литровые 3-цилиндровые агрегаты с турбонаддувом в нескольких вариантах мощности.

Напомним, что ранее стало известно о планах компании Opel вернуться на российский авторынок. По последним слухам, сборкой продукции этой марки займется предприятие «РСМА Рус» в Калуге.